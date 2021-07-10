Белград, , 00:54 — REGNUM Прокуратура Сербии должна отреагировать на заявление лидера Партии демократического действия Санджака Сулеймана Углянина о том, что депутаты от коалиции «Объединенная долина — СДД Санджак» признали независимость Косово. На это 9 июля указала депутат сербского парламента от Социалистической партии Сербии Снежана Паунович.

Флаг Косово

По ее словам, подобное заявление из уст человека, который является депутатом парламента Сербии — это не только провокация, это еще и «тест для сербского государства и всех его чиновников».

«Я понимаю, что между Углянином и Альбином Курти (премьер-министр сепаратистского Косово — ИА REGNUM) существуют точки соприкосновения, но нельзя допустить, чтобы подобным способом они оскорбляли всех граждан Республики Сербия. Депутаты Скупщины Сербии, которые дали клятву защищать конституцию, не имеют права выдвигать сепаратистские идеи», — заявила Паунович агентству «Бета».

Паунович подчеркнула, что Сербия является страной, в которой равноправно живут все ее граждане, независимо от их национальности или принадлежности к какой-то конкретной партии. «Сербия — суверенное государство, и подобные действия Углянина и депутатов от коалиции «Объединенная долина — СДД Санджак» нужно наказать», — добавила она.

Напомним, что ранее председатель Партии демократического действия Санджака Сулейман Углянин во время встречи в Приштине с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти заявил, что депутаты сербского парламента от коалиции «Объединенная долина — СДД Санджак» признают независимость косовского «государства».