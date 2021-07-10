Приштина, , 00:44 — REGNUM Вашингтонское соглашение ни к чему не обязывает сепаратистское Косово, так как этот документ не является международным договором. Такое мнение 9 июля высказал депутат косовского парламента от партии «Самоопределение» Хаки Абази.

«Нас всех одинаково обязывает конституция. Международное соглашение — это то, что выносится на обсуждение, готовится, а потом проходит ратификацию в парламенте Косово. Это международное соглашение. Подписанное в Вашингтоне письмо — это обязательство, которое Косово взяло на себя через нелегитимного премьер-министра», — процитировал слова Абази портал «Репортери».

Абази при этом добавил, что такое отношение к Вашингтонскому соглашению ни в коем случае не уменьшает «любовь и уважение», которые сепаратистские власти в Приштине испытывают к США.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово и лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти подверг критике предыдущего премьер-министра Авдуллаха Хоти за то, что тот обещал от имени сепаратистских властей в Приштине не подавать заявку на вступление в международные организации в течение одного года. Курти также отказался признать Вашингтонское соглашение действительным и назвал его антиконституционным документом.