Порт-о-Пренс, , 00:38 — REGNUM Войска США для защиты ключевой инфраструктуры Гаити призвало направить в республику гаитянское правительство. Об этом 9 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиаса Пьера.

По информации журналистов, Порт-о-Пренс уже направил соответствующий запрос в Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Гаити была задержана группа подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза. Среди этих лиц двое граждан США — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, которые утверждают, что были переводчиками у боевиков, напавших на главу республики.