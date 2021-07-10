Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН 9 июля одобрила бюджет миротворческой миссии в Косово УНМИК еще на год. Работа миссии в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года будет стоить ООН 41 298 500 долларов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из этих средств 32 534 400 долларов — то есть три четверти — пойдет на выплату зарплату 348 сотрудникам миссии, среди которых 312 гражданских лиц, девять гражданских экспертов, и 18 военнослужащих — 10 полицейских и восемь военных наблюдателей. Также в УНМИК работает 21 доброволец.

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Еще 2 732 200 долларов пойдут на обслуживание инфраструктурных объектов 2 784 500 долларов — на услуги и оборудование, 1 869 800 — на услуги коммуникации. Также выделены средства на консультации, командировки состава и медицинское обслуживание. Отмечается, что бюджет миссии существенно сократился с прежних лет, когда он был в десять раз больше.

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