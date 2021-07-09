Скопье, 9 июля, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Красный Крест Северной Македонии 9 июля открыл центр первой психологической помощи и психосоциальной поддержки в Скопье.

Габриэль Николет. Портрет медсестры из Красного Креста. 1914

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, задачей центра будет помощь отдельным группам населения. В центре намерены разрабатывать новые методики работы на основе сотрудничества между институтами, семьями, школами и медицинскими специалистами.

Генеральный секретарь Красного Креста в стране Саит Саити заявил, что пандемия вывела на первый план необходимость обеспечения первой психологической помощи и полной психосоциальной поддержки населения.

Согласно прогнозам ВОЗ, за 2020 год число ментальных расстройств должно возрасти на 40%. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче обратил внимание на детей, которые вернутся в школу после годового перерыва и столкнутся с необходимостью восстанавливать отношения с одноклассниками.