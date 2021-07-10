10 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 16:07 — REGNUM Соединенные Штаты отправят старших сотрудников ФБР и министерства внутренней безопасности (DHS) на Гаити, чтобы помочь разобраться с последствиями убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщил Белый дом 9 июля.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

США также отправят $5 млн, чтобы помочь полиции Гаити справиться с преступностью, а также осуществить транспортировку вакцины для борьбы коронавирусом.

«В ответ на просьбу правительства Гаити о помощи в обеспечении безопасности и проведении расследований мы как можно скорее направим в Порт-о-Пренс высокопоставленных сотрудников ФБР и МВБ, чтобы оценить ситуацию и определить, чем мы можем помочь», —заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Жовенеля Моиза Office of U.S. Ambassador to U.N

Напомним, что Моиз был убит в своем доме в среду, 7 июля, а его жена получила огнестрельные ранения и была госпитализирована во Флориду для лечения. Среди шести человек, арестованных по делу об убийстве, сообщается по меньшей мере о двух американцах гаитянского происхождения.

Американские интернет-пользователи обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«ФБР может поехать на Гаити, но не может расследовать деятельность Антифа, BLM или Омара? Попались! Америка для вас стоит на последнем месте… снова», — пишет scubagirl.

«Оставьте этих американцев гнить на Гаити. Только не возвращайте никого из них, и я имею в виду НИКОГО», — просит gmailbob.

«Зачем спускать еще больше денег в эту дыру? Пусть сами разбираются. Может быть сделают это хотя бы для разнообразия», — злится Conservamerican1.

«А мне кажется, что расистской Америке стоит вернуть золото, которое они украли на Гаити в 1915 году!» — советует Garvey22.

«ФБР? Это вы говорите о приспешниках Обамы…» — спрашивает CornPopPonySoldier.

«А теперь мы посылаем еще больше денег самому жестоко коррумпированному правительству в Западном полушарии. Я по работе ездил на Гаити более 100 раз за пять лет и не перестаю удивляться полному отсутствию прогресса и восстановления. После десятков миллиардов долларов, влитых в фонд помощи со всего мира, — ничего! Ни одной новой школы. Ни одной больницы. Ни одной новой или отремонтированной дороги. Ни одной электростанции. Ни одного нового общественного автобуса. Ни одного нефтеперерабатывающего завода. Ни одного водоочистного сооружения. Ни одного нового полицейского участка. Ни одного нового дока в полуразрушенных портах. Ни одного улучшения в государственном секторе. Где деньги? Где деньги? Где деньги?» — восклицает GoldStar1981.

«Насчет самого коррумпированного правительства не соглашусь. Думаю, эта честь принадлежит Америке», — отвечает JLMCC05.

«ФБР. Ну это, конечно, должно помочь», — пишет irondragon1.

«Итак, у правительства есть 5 миллионов долларов для отправки на Гаити, а ФБР даже не удосужилось посмотреть на жесткий диск из ноутбука Хантера Байдена, но бросило все, чтобы влезть в дела другой страны», — делает отсылку TomOkc к расследованию по делу сына президента США.

«Что мы собираемся делать на Гаити — обеспечить закрепление социализма?» — иронизирует Sabata.

ФБР Lragir.am

«Спорю, что именно ФБР и убили президента Гаити», — предполагает calife128.

«Да, это срочное дело для США вернуть двух бандитов, обвиняемых в убийстве. А по дороге домой они захватят очередную порцию преступников», — указывает groovygirl.

«Это внутренняя проблема Гаити! Не впутывайте нас в это! Если в этом замешан американский идиот, то просто скажите Гаити, чтобы его поставили к стенке и расстреляли!» — требует mysticgypsy603.

Как сообщало ИА REGNUM, наёмники, напавшие на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, должны были его арестовать. Об этом заявили на допросе два американца гаитянского происхождения, задержанные по делу об убийстве Моиза.

Американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали, что были переводчиками. Они поведали о некоем ордере на арест президента, уточнил участвующий в следствии судья Клеман Ноэль.

«Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — приводит газета слова Ноэля.

По словам Солажа, в Гаити он прибыл месяцем ранее, а эту работу нашёл в интернете. Наёмники находятся в стране уже три месяца.