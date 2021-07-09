Лондон, , 23:11 — REGNUM Палубные вертолеты Merlin из состава авиакрыла британского авианосца Queen Elizabeth во время его пребывания в Средиземном море сбрасывали гидроакустические буи, подозревая слежку со стороны российской подлодки, сообщает 9 июля газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению издания, речь идёт о событиях, произошедших 27 июня. Отмечается, что при этом один вертолет был поднят в воздух с авианосца Queen Elizabeth, а второй — с судна обеспечения Fort Victoria.

Источники заявили газете, что подозревают в слежке за британским авианосцем российскую дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка» из состава Черноморского флота ВМФ России.

В министерстве обороны Британии отказались комментировать эту информацию.

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