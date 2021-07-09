Оттава, 9 июля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Медсестра 65 лет из штата Калифорния погибла в Канаде в результате нападения медведя гризли, который вытащил ее из палатки в середине ночи, сообщает 9 июля BBC.

Медведь

Лан Локан остановилась в городе Овандо во время своего путешествия на велосипеде. Там на нее и напало животное.

Представители правоохранительных органов США и Канады уже прочесывают местность и говорят, что планируют убить медведя, если найдут его. Частная служба воздушного спасения Two Bear Air Rescue также отправилась на поиски, используя инфракрасную технологию для обнаружения животного, сообщает агентство по охране рыбы, дикой природы и парков (FWP) штата Монтана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году женщина и десятимесячная девочка погибли в Канаде в результате нападения медведя гризли.