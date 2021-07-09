Вашингтон, 9 июля, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) займется разработкой камер со встроенным «мозгом», которые самостоятельно фильтруют увиденное, сообщает New Atlas.

Цитата из х∕ф «Терминатор 3: Восстание машин». Реж. Джонатан Мостоу. 2003. США, Германия, Великобритания, Япония Арнольд Шварцнеггер

Разработка будет проходить в рамках программы FENCE, в которой приму участие такие компании, как Raytheon, BAE Systems и Northrop Grumman, являющиеся крупнейшими представителями ВПК США.

Каждая фирма разработает камеры ночного зрения (ИК) с нейроморфными чипами и алгоритмами.

В министерстве надеются, что специалисты изобретут датчик, потребляющий менее 1,5 Вт мощности. При этом датчик должен быть гибким и адаптируемым, так как он будет использоваться для военных приложений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в армии США началась опытная эксплуатация очков с системой дополненного и расширенного видения IVAS(Integrated Visual Augmentation System).

Первые образцы поступили в войска для опытной эксплуатации, которая завершится в конце 2021 года.