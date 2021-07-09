Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Афроамериканка четырнадцати лет, готовящаяся стать профессиональной баскетболисткой, выиграла чемпионат США, в котором участники должны произнести слово по буквам, воспроизведя его письменную, словарную форму (на английском: spelling bee), сообщает 9 июля BBC.

Заива Аван-гард из Нового Орлеана, штат Луизиана, победила, правильно произнеся слово «murraya», что является разновидностью тропического дерева.

Отметим, что Заива стала второй девочкой-афроамериканкой в истории, выигравшей чемпионат. В 1998 году его выиграла 12-летняя Джоди-Анн Максвел с Ямайки.

Чтобы пройти в финал победительница правильно произнесла такие слова, как querimonious и solidungulate.

Несмотря на то, что она готовилась к соревнованиям по семь часов в день, Заива описывает данное занятие, как хобби, а своей главной целью называет баскетбол.

Напомним, что с 2009 годы все чемпионаты Scripps National Spelling Bee в США выигрывали выходцы из Южной Азии.