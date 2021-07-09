Донецк, 9 июля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Атаку на территорию ДНР устроили вечером 9 июля ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Миномётный обстрел начался в 19:55 мск. С начала суток этот обстрел ДНР уже третий.

Уточняется, что атаке подвергся район села Сигнального, находящегося южнее Донецка. Украинские боевики выпустили 24 мины калибром 120 мм. Кроме того, стрельбу ВСУ вели из вооружения БМП-1.

Напомним, утром ВСУ обстреляли из тяжёлых миномётов район посёлка Старомихайловка, а днём — район Коминтерново, из гранатомётов.