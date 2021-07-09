Москва, , 21:53 — REGNUM Введение реестра недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических — позволит снизить риски незаконной миграции, полагает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Считаю, что в этом вопросе нужно двигаться дальше, и необходимо подумать о квотировании доли труда мигрантов в социально важных отраслях», — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

В целом парламентарий считает необходимым продолжать совершенствовать миграционное законодательство, и в первую очередь изменения должны защищать интересы граждан России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране. Согласно законопроекту, в частности, предполагается установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

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