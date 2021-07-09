Москва, , 21:51 — REGNUM В ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по информационной безопасности и по борьбе с киберпреступностью, сообщает 9 июля пресс-служба Кремля.

Подчеркивается, что на фоне серии сообщений о кибератаках, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин обратил внимание своего собеседника на то, что, «несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам»

Президент России отметил, что «с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер».

Кроме того, в ходе телефонного разговора Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в штате Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Белый дом заявил, что в телефонном разговоре президентов России и США американский лидер Джо Байден сообщил Путину о том, что «США предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и своей жизненно важной инфраструктуры».

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