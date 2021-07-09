Йошкар-Ола, 9 июля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В Марий Эл сохраняется жаркая погода, однако в выходные в республику могут прийти кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Борис Кустодиев. После грозы. 1921

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Так, 10 июля, в субботу, ночные часы будут преимущественно без осадков, в светлое время суток могут пройти кратковременные дожди с грозами, при грозе порывистый ветер 8−13 м/с. Ночью температура воздуха составит + 16…+21ºС, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +26…+31ºС.

11 и 12 июля осадки маловероятны. Температура ночью составит +13…+18ºС, днем воздух прогреется до +23…+28ºС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле с 23 июня по 15 июля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разведение костров сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне.