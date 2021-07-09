Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен подписать закон, направленный ограничить власть Большой пятерки и продвинуть конкурентоспособность, сообщает 9 июля BBC.

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Шаг указывает на желание Байдена усилить безопасность пользователей Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft. Эти компании администрация президента обвиняет в «подрыве конкуренции».

В Белом доме рассказали, что приказ будет «способствовать инновациям и еще более быстрому экономическому росту». В нем говорится, что проблемы возникли из-за того, что крупные технологические компании собирают слишком много личной информации, а также скупают потенциальных конкурентов в лице малого бизнеса.

Рекомендации в законе, тем не менее, не обязательно сразу вступят в силу. Ответственность за внедрение останется на государственных органах, а некоторые элементы в дальнейшем могут быть оспорены в суде.

Напомним, ранее Европейская комиссия решила начать новое расследование в отношение американского технологического гиганта Google всего через два года после того, как было завершено последнее, длившееся 10-лет дело.

В этот раз комиссия постарается выяснить, отдает ли Google предпочтение собственным технологиям, тем самым нарушая правила конкуренции.