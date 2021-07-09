Москва, 9 июля, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Список предприятий ЕС, которые смогут поставлять в Россию кормовую продукцию в течение трёх месяцев, расширен, сообщили 9 июля в пресс-службе Россельхознадзора.

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«Перечень пополняется немецкими, нидерландскими и испанскими производителями кормовых добавок, а также функциональных и диетических кормов, а также расширяется номенклатура товаров, которые данные компании смогут ввозить в Россию», — сообщили в ведомстве.

Качество ввозимых в Россию подконтрольных товаров будет тщательно проверяться в российских лабораториях.

Ведомство подытожило: на текущий момент возобновлена сертификация продукции 56 производителей кормов и кормовых добавок, а именно 32 германских, 18 голландских, четырёх испанский и двух канадских.

Напомним, в конце июня Россельхознадзор сообщил о серьёзном снижении уровня госконтроля за кормами и кормовыми добавками, ввозимыми в Россию из ряда стран ЕС на фоне ухудшения эпизоотической ситуации.