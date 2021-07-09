Саранск, 9 июля, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В Мордовии продлили действие особого противопожарного режима на всей территории республики. Соответствующее постановление правительства региона подписано 1 июля текущего года, сообщает республиканское управление МЧС.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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В управлении отметили, что в период действия режима необходимо соблюдать дополнительные требования в связи с повышением уровня пожарной опасности.

Жителям республики напомнили, что на фоне очередной волны аномальной жары необходимо воздержаться от разведения огня, не оставлять брошенными окурки и непотушенные спички, не сжигать траву, не оставлять на улице битые стеклянные бутылки, которые могут послужить линзой и спровоцировать возгорание.

ИА REGNUM напоминает, особый противопожарный режим в Мордовии был объявлен с 15 апреля и неоднократно продлевался. Так, предыдущий период его действия был обозначен с 8 по 30 июня.