Порт-о-Пренс, , 21:27 — REGNUM Задержанные американцы — участники убийства президента Гаити, заявили, что организатором нападения на Жовенеля Моиза был иностранец по имени Майк, сообщает 9 июля газета The New York Times.

По их словам, нападение, в результате которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, готовилось около месяца.

Кроме имени Майк, об этом иностранце они больше ничего не знали.

Напомним, двое граждан США гаитянского происхождения, Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, ранее были задержаны по подозрению в причастности к убийству Моиза.

Они заявили, что были переводчиками при группе колумбийцев, осуществивших нападение, и не присутствовали при убийстве президента Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 июля группа неизвестных совершила вооруженное нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, в ходе которого он получил смертельное ранение.

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