Саранск, 9 июля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел совещание, посвященное вопросам обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

E-mordovia.ru Врио главы Мордовии Артем Здунов

В настоящее время в сводном республиканском списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, — 1496 человек, в том числе 1119 человек, которые приобрели право на жилье. Судебные решения по обеспечению жильем имеются в отношении 421 человека.

И.о. вице-премьера Галина Лотванова отметила, что проблема имеет застарелый характер, она не решалась из года в год в течение многих лет, поскольку республиканский бюджет не выделял на эти цели дополнительных средств, кроме положенных по нормативам.

Здунов поручил разработать механизмы, которые позволят начать исправление ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в Мордовии по итогам проверки факта закупки жилья для детей-сирот возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Установлено, что в 2020 году администрация Инсарского района заключила муниципальный контракт на покупку однокомнатной квартиры для предоставления детям-сиротам или лицам, оставшимся без попечения родителей. По версии следствия, муниципальный контракт был заключен по завышенной цене, на средства контракта можно было приобрести не менее двух квартир.

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