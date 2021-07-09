Челябинск, 9 июля, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили ещё 255 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 68 287 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 2895 человек.

Скончались ещё 13 пациентов, в том числе 12 от COVID-19.