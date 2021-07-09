Челябинск, 9 июля, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В Челябинской области к тушению природных пожаров привлекли дополнительную авиатехнику. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарные машины тушат лесной пожар

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Из Москвы уже прибыл борт МЧС РФ Ил-76. Также Текслер обратился к командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и попросил его направить на тушение огня вертолёт из части под Южноуральском.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары на Южном Урале тушат с 8 июля. Огонь уже перекинулся на два населённых пункта. Людей эвакуировали. Тушению пожаров мешают жара и сильный ветер.