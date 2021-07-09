Афины , 9 июля 2021, 21:20 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 июля провел встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Афинах.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что Косово стремится повысить уровень отношений с Грецией, опираясь на исторические связи между двумя народами, и назвал эти отношения важным элементом долгосрочной региональной стабильности.
«Греция и Косово должны укреплять свои независимые отношения, сложившиеся благодаря долгой совместной истории, общей цели — миру и безопасности на Балканах — и нашему общему будущему», — заявил Курти.
Чиновник поблагодарил Грецию за поддержку по вопросу о вступлении в международные организации и либерализации визового режима с Евросоюзом и призвал ее присоединиться к лагерю стран, признавших независимость республики.
Напомним, 8 июля Курти принял участие в круглом столе с правительством Греции.
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