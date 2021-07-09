Москва, , 21:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, сообщил 9 июля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да», — ответил он на вопрос агентства ТАСС о том, действительно ли беседа президентов имела место.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Белый дом заявил о первых телефонных переговорах Путина и Байдена после встречи в Женеве. По версии Вашингтона, обсуждались вопросы гуманитарной помощи Сирии и кибератаки, якобы произведенные с территории России.

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