Москва, 9 июля, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Уведомления будут получать родители российских школьников о выплате им десяти тысяч рублей, сообщили 9 июля в пресс-службе Минцифры РФ.

В. Г. Васильев. Семья командующего.1938

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, 11 июля министерство запустит тестирование механизма автоматических уведомлений с портала «Госуслуги». Он добавил, что благодаря предыдущим социальным выплатам у ведомства накоплен «достаточный объём информации».

Чиновник добавил, что новый механизм проактивного уведомления пользователей «Госуслуг» о новых единовременных выплатах было решено опробовать совместно с Минтрудом РФ.

Шадаев «Портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 тысяч рублей на каждого ребёнка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР».

Он добавил, что «если уведомление с портала вдруг не придёт», с 15 июля пользователь сможет на «Госуслугах» «подписать заявление привычным способом».