Приштина, , 08:00 — REGNUM В парламенте Косово 12 июня выступит с докладом бывший председатель ассамблеи судей ЕВЛЕКС — юридической миссии Евросоюза в Косово — Малькольм Симмонс. Новость сообщила СМИ пресс-служба парламента Косово.

Стоит отметить, что Симмонс выступит не перед полным составом парламента, а лишь перед членами комиссии по законодательству. В 2017 году Симмонс подал в отставку из ЕВЛЕКС и обвинил этот институт и Евросоюз в целом в коррупции и подавлении косовской системы отправления правосудия.

По словам Симмонса, задачей ЕВЛЕКС являлось подавление части политической элиты Косово. Симмонс обвиняет ЕВЛЕКС во вмешательстве в уголовные дела, угрозах свидетелям защиты, сокрытии доказательств и коррупционных аферах. Выступление Симмонса в парламенте Косово, таким образом, является сигналом нелояльности Приштины Брюсселю.

Напомним, именно ЕВЛЕКС помогала арестовать бывших руководителей УЧК (алб. Армии освобождения Косово) и сопроводить их на суд в Гаагу.

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