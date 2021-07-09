Челябинск, 9 июля, 2021, 20:40 — ИА Регнум. В Челябинской области от природных пожаров пострадали два посёлка. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

skeeze Лесные пожары

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В Джабыке огонь повредил 23 дома. А в Запасном — 15 домов. Власти обещают погорельцам помощь.

«Я сейчас общался с жителями, мы это обсудили», — сказал глава региона.

Он добавил, что сейчас главным является потушить пожар. Этому мешает сильный ветер — до 25 метров в секунду. Как сообщало ИА REGNUM, крупные пожары возникли на юге региона 8 июля.