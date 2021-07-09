Саранск, , 20:37 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Мордовии приняла документы выдвиженцев пяти партий. Процесс выдвижения кандидатов завершился 8 июля.

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Так, документы поступили от врио главы Мордовии Артема Здунова, который представит «Единую Россию»; КПРФ выдвинула депутата Госдумы седьмого созыва Дмитрия Кузякина; ЛДПР представит депутат Госсобрания Мордовии шестого созыва Евгений Тюрин; от партии «Справедливая Россия — За Родину» выдвигается бывший глава Управления федеральной миграционной службы по республике, старший преподаватель МГУ имени Н.П. Огарева Валерий Быков; от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — Александр Лемкин.

В период с 25 июля по 4 августа выдвиженцы должны представить в ЦИК республики все необходимые документы для регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года предыдущий глава Мордовии Владимир Волков попросил президента России Владимира Путина об отставке. На пост врио главы региона был назначен Артем Здунов, который ранее работал на постах министра экономики Татарии и премьер-министра Дагестана.

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