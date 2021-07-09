Киев, , 20:36 — REGNUM Новый пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что много лет тому назад «пересекался» с Владимиром Зеленским в Кривом Роге и был в группе поддержки команды КВН «95 квартал».

Об этом он сказал на первом брифинге в должности вечером 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я ранее не сотрудничал с Владимиром Зеленским… но тем не менее, в Кривом Роге я с ним пересекался, потому что это были местные звезды. Несколько раз я ездил в группе поддержки — знаете, люди, которые в зале поддерживают команду, как и на спортивных соревнованиях. Вот я ездил с командой, и мы бегло с Владимиром Зеленским пересекались», — сказал Никифоров.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что Зеленский точно не помнил его с того времени. Никифоров считает, что никакого влияния на его назначение пресс-секретарем эти обстоятельства не имели.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский уволил с поста пресс-секретаряЮлию Мендель и назначил на должность Сергея Никифорова. Новый спикер президента Украины с 2011 по 2017 годы работал на телеканале Euronews.