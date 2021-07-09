Карталы, Челябинская область, 9 июля, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Карталинском районе Челябинской области временно ограничено движение транспорта. Ограничение касается двух дорог, сообщает пресс-служба южноуральского главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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На дороге Фершампенуаз — Париж — Железнодорожная станция Джабык нельзя передвигаться по участку с 30,264 по 48,955 километр. Также под запрет попала автодорога Еленинка — железнодорожная станция Джабык.

Причиной таких мер стала чрезвычайная ситуация с лесными пожарами. Ограничение действует до 12 июля. Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Карталинском и Нагайбакском районах возникли крупные природные пожары.