Киев, , 20:23 — REGNUM Генпрокуратура Украины «с уважением» относится к решению Печерского районного суда Киева о применении к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом журналистам 9 июля заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это позиция суда, мы ее уважаем… Относимся к этому так же, как и относились два месяца назад», — сказала Венедиктова.

Она отметила, что главная задача ведомства в этом деле — закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом. Генпрокурор не прогнозировала, когда примерно это может произойти.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня суд продлил Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Ранее аналогичное решение было принято в мае и действовало до 10 июля. Сам политик считает, что это «несправедливое решение», к тому же принятое с нарушением ряда норм, и поэтому оно будет в ближайшее время обжаловано в Киевском апелляционном суде.