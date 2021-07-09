Челябинск, 9 июля, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт эвакуация жителей посёлка Запасное. Причиной стал природный пожар.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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По данным МЧС, часть граждан вывозят электропоездом. Ещё часть — автобусами в Магнитогорск и Карталы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов. Природные пожары бушуют на юге региона с 8 июля.