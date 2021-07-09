Киев, , 20:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин 12 июля обязательно напомнит о важности приостановки строительства «Северного потока — 2», заявил на брифинге вечером 9 июля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Спикер сообщил, что Зеленский везёт Меркель некие «аргументы», которые должны убедить принимающую сторону в том, что газопровод вредит как Украине, так и странам Европы. Никифоров не уточнил, о каких именно аргументах идёт речь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня официальный представитель правительства ФРГШтеффен Зайберт подтвердил, что Меркель и Зеленский в ходе встречи 12 июля обсудят тему «Северного потока — 2». По его словам, для Берлина имеет центральное значение вопрос о том, останется ли Украина страной-транзитером газа после запуска проекта. Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль предположил, что компетентные органы ЕС могут ограничить объёмы поставок газа по «Северному потоку-2» после того, как трубопровод заработает.