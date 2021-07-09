Ижевск, 9 июля, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Удмуртии с начала текущего года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершены работы по благоустройству 31 двора и 53 общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Udmurt.ru Благоустройство

По словам министра строительства региона Дмитрия Сурнина, годом ранее на аналогичную дату было выполнено в два раза меньше объектов.

«Дело в контрактовании, которое практически к началу 2021 года было завершено в большинстве муниципальных образований, что позволило подрядчикам уже в начале мая выйти на объекты», — пояснил министр. В настоящее время работы продолжаются на площадках в 43 дворах и 42 общественных пространств.

Он добавил, что до 1 октября будут заключены все контракты по проектам благоустройства, намеченным в 2022 году.

До конца текущего года в республике будут обновлены 84 двора и 100 общественных пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, c 26 апреля по 30 мая 2021 года впервые прошло Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Удмуртии, по предварительным данным, в голосовании приняли участие около 65 тыс. жителей.

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