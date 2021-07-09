Нью-Йорк, США, 9 июля 2021, 19:54 — REGNUM Россия и США могут продуктивно совместно работать по ряду вопросов. Это показал успех совместной российско-американской резолюции по Сирии, принятой сегодня, 9 июля, на заседании СБ ООН, заявили представители РФ и Соединённых Штатов.
Так, комментируя принятие резолюции о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, российский постпред при ООН Василий Небензя сказал:
Со своей стороны американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила:
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