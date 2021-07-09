Нью-Йорк, США, 9 июля, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Россия и США могут продуктивно совместно работать по ряду вопросов. Это показал успех совместной российско-американской резолюции по Сирии, принятой сегодня, 9 июля, на заседании СБ ООН, заявили представители РФ и Соединённых Штатов.

Совет безопасности ООН

Так, комментируя принятие резолюции о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, российский постпред при ООН Василий Небензя сказал:

«Мы надеемся, что это может быть поворотным моментом в наших отношениях».

Со своей стороны американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила:

«Это важный момент в наших отношениях. Он показал, что мы можем сделать [совместно] с Россией, если мы ведём с ними дипломатическую работу во имя общих целей».