Салехард, 9 июля, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Власти столицы пешеходную часть улицы Ленина в Салехарде украсили хвойными деревьями — кадками с туей. Об этом глава города сообщил Алексей Титовский сообщил в своём Instagram-аккаунте.

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«На днях установили 20 кадок с туями. Это эксперимент для Салехарда. Посмотрим, насколько они приживутся и будут комфортно себя чувствовать. Планируется до 20 июля установить ещё 18», — пишет лава Салехарда.

Он пояснил, что деревья привезены из тюменского питомника. Зимой туям обеспечат уход и специальные условия с учётом сурового северного климата.

Однако в комментариях жители Салехарда, отметив прелесть туй, задаются вопросами — зачем проводить «ботанический эксперимент», тратить большие бюджетные средства на деревья, которые вряд ли приживутся, а также ежегодно высаживать однолетние цветы. Ведь есть зимостойкие породы деревьев и цветы — «многолетники», которые хорошо зарекомендовали себя в суровых арктических условиях.

«Раз пошла такая пьянка», давайте абрикос высадим на ул. Свердлова, а к коряво высаженному тальнику на Арктической привьём черешню, а потом статью напишем в научный журнал «Хлопкоробы Заполярья», — иронизирует в комментариях пользователь oldsalekhard.