Ижевск, 9 июля, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В субботу, 10 июля, через территорию Удмуртии ожидается прохождение холодного фронта. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

Прогнозируются кратковременные дожди с грозами. При грозах ожидается порывистый ветер до 15−20 м/с. В ночь на 11 июля дожди и грозы сохранятся, днем в воскресенье осадков не ожидается. В начале рабочей недели осадков также не предвидится. Предстоящей ночью температура воздуха составит +15… +17°С, днем столбики термометров поднимутся до +25… +30°С.

11 июля в светлое время суток температура снизится до +22… +27°С.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели температурный фон не изменится, однако не исключаются локальные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ожидается новая волна жары. 10 июля в республике ожидаются кратковременные ливневые дожди, при этом не исключаются град и сильный ветер до 18 метров в секунду. Столбики термометров удержатся на 30-градусной отметке.

Читайте также: В Чувашии ожидается 35-градусная жара