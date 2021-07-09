Киев, , 19:43 — REGNUM Популярный в Европе французский интернет-ресурс EuTalk опубликовал статью украинского политика, народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Фрагменты интервью сегодня, 9 июля, приводит пресс-служба ОПЗЖ.

В статье говорится, что президент Украины Владимир Зеленский считает Медведчука своим главным политическим оппонентом, причем не последнюю роль в этом сыграла принципиальная позиция лидера ОПЗЖ по поводу безальтернативности Минских соглашений, признанных таковыми мировым сообществом, для урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь украинская власть, которая завела мирные переговоры в тупик, судя по всему, не считает Минские соглашения безальтернативными и даже призывает отказаться от них.

Издание отмечает, что, по мнению Медведчука, для того чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки и возобновить диалог, Франция должна занимать более активную позицию в «нормандском формате».

«Лучшим доказательством моих слов является полный тупик в переговорах о прекращении конфликта на Донбассе. В 2019 году президент Франции Эмманюэль Макрон приложил огромные усилия для того, чтобы после длительного перерыва лидеры стран «нормандского формата» собрались на саммит в Париже. 9 декабря 2019 года казалось, что путь к установлению мира в Украине был разблокирован. Но это оказалось иллюзией», — сказал Медведчук, комментируя EuTalk ситуацию с мирными переговорами по Донбассу.

Он подчеркнул, что по возвращении в Киев Зеленский отказался от большинства взятых на себя в столице Франции обязательств — «то ли из страха перед радикальными националистами, то ли ради эксплуатации темы войны для камуфлирования провалов своего правления».

Также украинский оппозиционный политик обратил внимание, что за более чем полтора года после парижского саммита правящее большинство в парламенте Украины даже не начало обсуждение законопроектов, предусмотренных политической частью Минских соглашений.

«А без этого максимум, чего можно достичь, это краткосрочного прекращения огня, которое легко срывается, что подтвердили события первой половины этого года», — констатировал Медведчук.

При этом он отметил, что у команды Зеленского «не возникает колебаний» при принятии решений, направленных на давление и преследование тех, кто выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. Так, представитель «Слуги народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев прямо с трибуны Верховной рады призвал расстрелять всех членов фракции ОПЗЖ.

В завершение политик подчеркнул, что при таком курсе провластной команды президент Зеленский не сможет принести мир Украине и всей Европе, призвал европейских партнеров это осознать и жестко потребовать от украинской власти прекратить играть в «маленького диктатора» и милитариста, а сосредоточиться на выполнении политической части Минских соглашений.