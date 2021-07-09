Москва, 9 июля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Смертность в июне 2021 года в России увеличилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате распространения «Дельта"-штамма коронавируса, сообщила 9 июля журналистам вице-премьер страны Татьяна Голикова.

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Голикова «По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъёмом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае смертность от коронавирусной инфекции в России, по данным Росстата, уменьшилась по сравнению с апрелем.