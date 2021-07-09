Москва, , 19:36 — REGNUM Четверка лидеров избирательной кампании на данный момент остается стабильной — согласно данным опросов, думский барьер преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». Другие участники выборов к преодолению заветной планки в 5% пока не приблизились. Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и политологи рекомендуют партиям, «не дотягивающим» до проходного барьера, присмотреться к росту абсентеистских настроений — это возможность для них привлечь в ряды своих сторонников новых избирателей.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного 2−4 июля среди 3000 респондентов в 73 субъектах России, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, голоса распределились бы следующим образом: первое место заняла бы «Единая Россия», за которую проголосовали бы 30% опрошенных. На втором месте оказалась бы КПРФ с результатом в 11% голосов. На третьем — ЛДПР с результатом в 10%. 7% граждан отдали бы голоса за партию «Справедливая Россия — За правду». 6% предпочли бы проголосовать за одну из малых партий. 18% не пошли бы на выборы вообще. Таким образом, рейтинг партий среди избирателей, то есть тех, кто собирается принять участие в голосовании, составляет для «Единой России» 47%, для КПРФ — 19%, для ЛДПР — 16%, для «Справедливой России — За правду» — 11%.

Согласно оценке аналитиков Центра политической конъюнктуры России, при таком раскладе голосов, мандаты по партийным спискам распределятся следующим образом: «Единая Россия» получит 51,6% мест (116 мандатов), КПРФ — 19,1% (43 мандата), ЛДПР — 17,3% (39 мандатов) и «Справедливая Россия — За правду» — 12% (27 мандатов).

Как поясняет публицист Ильман Альпулатов, голоса, отданные за партии, не преодолевшие парламентский барьер, будут пропорционально распределены между лидерами кампании.

«Чем выше результат той или ной партии, тем больше голосов, а, следовательно, — и мест в парламенте она получит», — говорит он.

Именно поэтому, по мнению Ильмана Альпулатова, острой будет борьба не столько за лидерство, сколько за 2−4 места, так как от численности партийной фракции зависят возможности участия партии в руководстве Госдумы и ее комитетов.

«Что касается распределения мест по партийным спискам, рейтинг в 30% — превышает суммарный рейтинг всех парламентских партий вместе взятых, которые на данный момент по прогнозам аналитиков проходят в парламент. Поскольку мандаты распределяются только между всеми прошедшими партиями, это означает, что 30% равняется половине мандатов, то есть по партийным спискам ЕР собирает более 50% мандатов», — поясняет свои расчеты эксперт.

Директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников считает, что с высокой вероятностью партии власти удастся сохранить в Госдуме конституционное большинство.

«На данный момент по замерам общественного мнения, — отмечает он, — «Единой России» достается большая часть мандатов не только по спискам, но и по одномандатным округам. Вероятно, на этом поле позиции партии власти будут даже сильнее. Если проанализировать результаты местных выборов за последние полгода, то мы видим, что кандидаты ЕР выигрывают абсолютное большинство кампаний. Позиции других партий на местах значительно хуже, чем их федеральные партийные рейтинги. Таким образом, суммарно «Единая Россия» может получить порядка 300 мандатов, что и составляет конституционное большинство».

Политолог Виталий Гаскин со своей стороны обращает внимание на рост абсентеистских настроений в обществе и считает, что партии должны приложить максимум усилий, чтобы мобилизовать впадающий в апатию электорат. «18% тех, кто собирается проигнорировать выборы — не критичный, но не самый приятный показатель. Конечно, сейчас летнее время, и электоральная активность в это время традиционно снижается, что и отражают опоросы. Однако это тот риск, который при успешной работе может превратить для участников предвыборной гонки в возможность, это партиям стоит иметь в виду и работать на мобилизацию электората», — говорит он.

Анализ проведен по данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение». Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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