Киев, , 19:35 — REGNUM Верховная рада Украины на следующей пленарной неделе (13−16 июля) планирует рассмотреть вопрос о легализации медицинского каннабиса.

Об этом говорится в повестке заседаний, опубликованной аппаратом парламента сегодня, 9 июля.

Согласно документу в среду, 14 июля, планируется рассмотреть два законопроекта по регулированию оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596 и №5596−1).

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении.