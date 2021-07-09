Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Не всем сотрудникам прокуратуры Ростовской области удалось принять участие в вакцинации от COVID-19. На это в ходе заседания регионального оперштаба 9 июля обратил внимание прокурор Ростовской области Роман Прасков.

Наталья Диева Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

«Министр здравоохранения [Ростовской области] доложил вам, что вакцины достаточно на сегодняшний день, но я крайне не согласен с этим на примере даже своих сотрудников, которые обращаются непосредственно для вакцинации, и им отказывают ввиду отсутствия вакцины в ряде муниципальных образований, в том числе в Ростове-на-Дону», — отметил Прасков.

Руководитель надзорного ведомства считает, что необходимо взять на контроль ситуацию с перераспределением препаратов.

«Я не говорю о том, что нужно в первоочередном порядке моих сотрудников вакцинировать. Я говорю о том, что просто в определенных местах вакцин нет», — подчеркнул Прасков.

Главам муниципалитетов необходимо быстро реагировать и поставлять вакцину в те или иные организации, обратил внимание донской губернатор. Работа должна быть более качественной. И перераспределение вакцины должно проводиться в круглосуточном режиме.