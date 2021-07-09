Нью-Йорк, США, , 19:26 — REGNUM Резолюция о продлении ещё на полгода трансграничной гуманитарной помощи Сирии принята на заседании Совета Безопасности ООН 9 июля, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

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Назвав принятие резолюции «историческим событием», поскольку документ российско-американский, то есть две державы «смогли предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету», Небензя добавил:

«Таким образом, члены Совета дали зелёный свет на то, чтобы трансграничный механизм постепенно дополнялся, а затем и заменялся через линию соприкосновения».

Напомним, теперь, когда СБ ООН принял резолюцию о трансграничной помощи Сирии, ещё на полгода продлевается работа пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на сирийско-турецкой границе с возможностью дальнейшего продления ещё на шесть месяцев.

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