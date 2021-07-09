Брюссель, , 20:07 — REGNUM В Тихоокеанском центре по изменению климата в столице Самоа г. Апиа стартовал пятилетний проект под названием ClimSA стоимостью €9 млн, направленный на увеличение объёмов производства и на применение научно обоснованной информации лицами, принимающими решения. Этот проект предусматривает инновационные решения для управления рисками, связанными с климатом, и для поддержки устойчивого развития в Тихоокеанском регионе. О этом сообщает ReliefWeb — информационная служба Управления ООН по координации гуманитарной деятельности

Проект климатического обслуживания в Тихоокеанском регионе финансируется Европейским союзом и будет реализован с 2021 по 2025 год для улучшения воздействия на климат сельского хозяйства и уменьшения вероятности стихийных бедствий. Бенефициарами проекта выступают страны Тихоокеанского региона, Кирибати и Самоа будут пилотными площадками. Некоторые мероприятия будут также реализованы в Науру и Тонга.

Проект был официально запущен во время виртуального празднования десятой годовщины Тихоокеанского метеорологического совета, к которому присоединились национальные метеорологические и гидрологические службы, партнеры со всего Тихого океана и всего мира, а также члены дипломатического корпуса и представители правительства Самоа.

Виртуальная церемония подписания документов, дающих старт проекту, была организована послом Европейского союза в Тихоокеанском регионе Суджиро Симом и Тагалоа Купер, директором программы адаптации к изменению климата секретариата Тихоокеанской региональной экологической программы.

Тагалоа Купер так прокомментировала подписание документов:

«Этот проект расширит набор климатических услуг для различных секторов экономики региона, и, надеюсь, мы увидим, как наука может влиять на развитие экономики, тем самым выполняя свой долг по повышению устойчивости Тихоокеанского региона».

Посол Суджиро Сим отметил, что «принятием своего закона о климате Европейский Союз подтвердил свою приверженность к достижению углеродной нейтральности к 2050 году в борьбе с изменением климата. В этом контексте научно обоснованная информация с надежными данными об изменении и изменчивости климата имеет решающее значение для Тихого океана».

» В новой стратегии адаптации, принятой Европейским союзом, признаются проблемы, связанные с неблагоприятными последствиями изменения климата, особенно для наиболее уязвимых стран, а также необходимость повышения адаптационной способности и устойчивости к изменению климата. Инвестиции в размере €9 млн в проект ClimSA отражают желание Европейского Союза помочь тихоокеанским сообществамв их готовности к стихийным бедствиям », — добавил он.

Основная цель проекта ClimSA — поддержать цепочку создания стоимости с учетом климатической повестки с помощью технической и финансовой помощи. В конечном итоге это приведет к улучшенному доступу к климатической информации, её применению и позволит использовать климатическое обслуживание для принятия решений на всех уровнях в Тихоокеанском регионе.

Участники проекта сочли его своевременным и необходимым, поскольку, по их мнению, изменение климата уже имеет и будут продолжать оказывать серьезное воздействие на национальную экономику и ключевые социально-экономические факторы. Чтобы компенсировать эти негативные эффекты, потребуется широкомасштабное вмешательство в области устойчивости, основанное на научных данных.

Проект ClimSA финансируется Европейским фондом развития Европейского союза в рамках «Программы по климатическому обслуживанию» и реализуется Секретариатом Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде совместно со Всемирной метеорологической организацией, Объединенным исследовательским центром ЕС, Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников и Тихоокеанскими национальными метеорологическими и гидрологическими службами.