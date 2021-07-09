Вильнюс, , 19:02 — REGNUM Литва построит на границе с Белоруссией не только проволочные заборы, но и заградительную стену общей стоимостью €41 млн, заявила 9 июля журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По её словам, это необходимо для того, чтобы пресечь массовое проникновение в Литву нелегальных мигрантов из Азии.

«МВД считает, что на границе с Белоруссией необходимо не только установить проволочное ограждение, но и построить стену. Ориентировочная стоимость строительства стены составит около €41 млн», — сказала Билотайте.

Напомним, ранее правительство Литвы приняло решение о выделении на строительство проволочного ограждения €4,8 млн из резервных фондов.

По утверждению правительства Литвы, с января 2021 года в стране были задержаны 1 546 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших туда с территории Белоруссии.

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