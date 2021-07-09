Сочи, Краснодарский край, , 18:54 — REGNUM Работа российских начинающих политологов должна поощряться и признаваться в профессиональном сообществе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил председатель Союза молодежных избирательных комиссий Заурбек Хугаев на торжественной церемонии закрытия III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Наш форум из года в год показывает, как много в стране талантливых ребят с интересными научными находками, реализованными проектами в области избирательных технологий и политических коммуникаций. Их активная работа должна поощряться и признаваться в профессиональном сообществе», — заявил Хугаев.

В рамках форума, который проходил с 5 по 9 июля в Сочи, состоялось вручение первой национальной премии молодых политологов России «Дигория». Премия вручена по трём номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации».

Всего поступило 112 заявок из 37 регионов России, из них 53 заявки — в номинации «Политические исследования», 24 — в номинации «Политические технологии» и 35 — в номинации «Политические коммуникации». Номинантами премии стали студенты, аспиранты, молодые ученые и исследователи в области социально-политических наук, молодые специалисты в политической сфере.

Также в рамках форума состоялась публичная защита проектов всероссийского конкурса молодежных проектов, организатором которого выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Размеры грантов варьировался от 125 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей.

Всего было выбрано 15 проектов молодых авторов из Челябинска, Владивостока, Тамбова, Тулы, Свердловской, Иркутской, Брянской, Самарской и Московской областей, Приморского и Красноярского краев и Республики Мордовия.

Гранты были распределены по номинациям: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи», «Студенческие инициативы», «Молодежные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм» и «Укрепление семейных ценностей».

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты оценили уровень развития российской политической науки