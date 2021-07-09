Москва, , 18:53 — REGNUM Министерство юстиции России включило пять европейских неправительственных организаций в перечень НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Об этом сообщает 9 июля пресс-служба ведомства.

Речь идёт, в частности, о британских организациях Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»).

Также в перечень внесены французская European Choice («Европейский выбор») и чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации», «Общество свободы информации»).

Напомним, в конце июня Генпрокуратура признала нежелательными указанные НКО в связи с тем, что их деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».