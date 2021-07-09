Ижевск, 9 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Начальником управления внутренних дел по Удмуртии назначен Максим Тихонов. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 2 июля, сообщается на портале регионального управления МВД.

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С 2018 года республиканским ведомством руководил Алексей Попов. В апреле текущего года появилась информация, что он уходит в отставку. Причины увольнения в управлении не комментировали.

Максим Тихонов родился в 1978 году. Начал работу в органах внутренних дел в 1995 году рядовым сотрудником. В разные периоды он занимал должности в оперативных подразделениях, поднявшись по карьерной лестнице до руководства. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден государственными и ведомственными наградами. До назначения в Удмуртию Тихонов являлся заместителем начальника управления МВД по Калужской области.