Донецк, , 18:43 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за неделю достигло 30, сообщил 9 июля журналистам заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Басурин «Всего за неделю зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований».

По его словам, обстрелам подверглись районы 11 населённых пунктов ДНР: посёлки Александровка, Еленовка, шахты «Трудовская», Старомихайловка, Ясное, сёла Жабуньки и Веселое, — на донецком направлении, и сёла Коминтерново, Григоровка, Таврическое, Ленинское — на мариупольском.

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