Донецк, 9 июля, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за неделю достигло 30, сообщил 9 июля журналистам заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Басурин «Всего за неделю зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований».

По его словам, обстрелам подверглись районы 11 населённых пунктов ДНР: посёлки Александровка, Еленовка, шахты «Трудовская», Старомихайловка, Ясное, сёла Жабуньки и Веселое, — на донецком направлении, и сёла Коминтерново, Григоровка, Таврическое, Ленинское — на мариупольском.